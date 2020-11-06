Кассир разоблачил покупателя с "Билетом банка приколов" в одном из магазинов в Карелии

В Беломорске сотрудники Росгвардии задержали покупателя одного из магазинов, пытавшегося расплатиться сувенирной купюрой.

Об этом сообщили в Управление Росгвардии по Республике Карелия.

Вечером 5 ноября сигнал тревоги поступил на пульт районного отдела вневедомственной охраны из магазина на Портовом шоссе. Прибыв на место, группа задержания выяснила, что 45-летний гражданин пытался заплатить за товар "Билетом банка приколов" – фальшивой купюрой номиналом 1 тыс. рублей.



Кассир увидел, что вместо настоящей банкноты покупатель предлагает сувенирную, и поднял тревогу. Гражданин задержан и передан полицейским.