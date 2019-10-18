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Новости. Общество
08:05, 18 Октября 2019
фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кассирша из Карелии стала парильщицей в Москве

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Продавец-кассир из Карелии Арина Монахова переехала в Москву и нашла в столице любимое дело, пишет "Москва 24".

По данным издания, четыре года назад Арина вместе с семьей переехала в Москву из Карелии. Работу не искала – на тот момент было много других забот, работал муж. Но вмешался случай.

"Я поехала забирать ребенка из санатория в Подмосковье. Чтобы хоть как-то скоротать время в пути, решила взять газету, почитать. Вдруг наткнулась на объявление, красным было выделено: "Требуются парильщицы в женские разряды, – вспоминает Арина. - Когда с ребенком вернулись домой, рассказала мужу и родственникам. Они надо мной посмеялись, мол, какая банщица, несерьезно это все. Да и против были, потому что жар плохо сказывается на здоровье".

Арина вспоминает, что решила "переждать" некоторое время и, если идея стать парильщицей ее не покинет, то она хотя бы просто сходит и узнает, что это за работа. Своей любовью к баням Арина обязана местом рождения, ведь в Карелии, как она сама рассказывает, банные процедуры – это святое. Именно поэтому ровно через три недели девушка все же посетила Сандуновские бани. Говорит, что была в шоке от увиденного: роскошные интерьеры, приятная атмосфера, доброжелательный коллектив.

В конце концов девушка решила довериться зову сердца и попробовать устроиться в Сандуны на работу.

"Перед тем, как меня взяли на обучение, нужно было пройти проверку, выдержу ли пар. Я переоделась и вместе с наставницей пошла в парную. Где-то минут 10–15 там провела. Не каждый выдержит такую нагрузку на организм. А я выдержала, и меня пригласили на дальнейшее обучение", – вспоминает она.

"За день я принимаю 20, иногда чуть больше человек. Это, конечно, тяжело, но когда любишь свою работу, она тебе в радость. Мы даже иногда смеемся, что у людей есть хоть куда пойти, чтобы душу отвести, а у нас нет", – добавляет Арина.

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