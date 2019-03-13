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Новости. Культура
15:14, 13 Марта 2019

Каталог памятников культовой архитектуры подготовили специалисты музей "Кижи"

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В инфоцентре музея 14 марта в 15.00 состоится презентация уникальной книги – "Каталог памятников культовой архитектуры музея-заповедника "Кижи".

Авторы сборника - ведущий специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Маргарита Кистерная и руководитель службы по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса Александр Любимцев.

Книга посвящена памятникам культовой архитектуры, входящим в собрание музея. Наиболее известными из них являются архитектурный ансамбль – Кижский погост (конец XVII - середина XX века), включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и один из древнейших деревянных храмов России – церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря (XV век). Всего в  коллекции музея 18 культовых построек, среди которых есть поклонные кресты под навесами, простые одночастные и композиционно сложные клетские часовни, ярусные многоглавые церкви и городской храм.

Издание представляет полное описание объектов культурного наследия. В книге на основании архивных материалов, результатов опубликованных в последние годы исследований, описана история строения и реконструкции памятников; приведена полная характеристика объектов культурного наследия, которая включает описание объемно-планировочного решения памятника, его конструктивных особенностей, декоративных элементов и интерьера. Иллюстративный материал включает современные и старые фотографии, рисунки и чертежи, которые позволяют наглядно представить формы, приемы и детали, историю строительства и реконструкции памятника.

Книга содержит три больших раздела, посвященные поклонным крестам, часовням и церквям, а также введение, краткий словарь используемых терминов и список архивных источников и литературы.

Книга предназначена широкому кругу читателей, и в первую очередь - архитекторам, музейным работникам, студентам профильных специальностей.

Научный редактор издания - начальник отдела истории и этнографии музея "Кижи", кандидат филологических наук Светлана Васильевна Воробьёва.

Книга выпущена тиражом 500 экземпляров. Приобрести каталог можно в интернет-магазине музея-заповедника "Кижи".

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