Катавшиеся ночью по Петрозаводску подростки оказались замешаны в кражах

Полицейские ищут владельца велосипеда, изъятого у несовершеннолетних, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники ППС Петрозаводска во время патрулирования улиц карельской столицы заметили ночью в одном из дворов подростка, катавшегося на велосипеде без сопровождения законных представителей.

Полицейские поговорили с юношей — оказалось, что велосипед они с другом нашли в подъезде. Вскоре отыскался и второй подросток — он тоже катался на чужом велосипеде. По факту произошедшего проводится проверка, с подростками работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось, второй велосипед был оставлен у дома № 5 по бульвару Интернационалистов. Владельцы велосипеда могут обратиться в отдел полиции Петрозаводска по телефонам: (8142)-755-000 или 8-999-094-51-14.