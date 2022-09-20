Катер с людьми перевернулся на Онежском озере в Карелии – есть погибшие

В Кондопожском районе на озере перевернулся катер, на борту которого находились 7 человек, до берега добрались лишь трое, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В минувшую субботу, 24 сентября, в 19.30 на Онежском озере в Кондопожском районе перевернулся катер, в котором находились 7 человек, в том числе предположительно пятилетний ребёнок.

"В 23.50 на берег выплыли 3 человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Первый госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей, гипертоническим кризом, двое других отказались от госпитализации. Один, также житель Северной столицы, нашли утонувшим. Все были без спасательных жилетов. Поиски трёх человек продолжаются", - сообщил Михаил Охлопков.