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Казаки в Карелии получат землю без торгов для "сохранения традиционного образа жизни"

Новости. Общество
15:38, 30 Сентября 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Власти Карелии подготовили проект перечня муниципальных образований Карелии, где объединения казаков смогут получать земельные участки в аренду без проведения торгов.

Перечень содержится в проекте закона "О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 17 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации".

Документ внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

Земельные участки будут предоставляться без торгов "для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ", говорится в пояснительной записке к документу.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рядовой
2020-09-30 16:58:18
Ржать сил не хватит, вот уж новость так новость!?!?
Бриг
2020-09-30 16:28:24
Он ( главарь ) с дубу упал или как ? Откуда в Карелии казаки ?
Власть впала в маразм , другого объяснения этому нет .
zanoza
2020-09-30 16:28:12
А как же, казаки они же взращены властью, потому имеют право на некоторые привилегии.
nae
2020-09-30 16:16:01
По такому принципу землю без торгов нужно выдавать всем "для сохранения традиционного образа жизни". И лес заодно, избы ставить.
новый
2020-09-30 16:13:02
Лучше уж эти, чем местечковая либерастнутая шелупонь.
Off
2020-09-30 16:19:12
новый, ты к ним в колготках..а они нагайкой ..А либерасты в баню с Жириком не зовут социопата ))))
Ded
2020-09-30 15:58:09
Казаки? В Карелии?? Традиционные??! Бред...
Off
2020-09-30 15:55:19
Вот бездельники ряженные .. все хотят на халаяву урвать. Это чуждые для Карелии элементы . Сроду их здесь не было. Да. Если будет создан этот прецендент ,то надо бы всем общинам выдавать землю ,на таких же условиях .Чем они хуже ...этих балаганных бухариков ?
елпидифор
2020-09-30 15:54:40
Охренеть! Защитнички православия и самодержавия
Гость
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