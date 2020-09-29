Казаки в Карелии получат землю без торгов для "сохранения традиционного образа жизни"

Власти Карелии подготовили проект перечня муниципальных образований Карелии, где объединения казаков смогут получать земельные участки в аренду без проведения торгов.

Перечень содержится в проекте закона "О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 17 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации".

Документ внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

Земельные участки будут предоставляться без торгов "для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ", говорится в пояснительной записке к документу.

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