Каждая четвертая строительная компания Карелии намерена увеличить число рабочих

Увеличение численности работников во втором квартале 2023 года планирует 23% строительных компаний Карелии.
Об этом говорят результаты опроса руководителей компаний, проведенного Карелиястатом.
Из общего числа респондентов 35% отметили недостаток квалифицированных кадров.
Кроме того, 28% ожидает увеличение физического объема работ и прибыли.
Большинство опрошенных руководителей считает, что ситуация во втором квартале не изменится.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание