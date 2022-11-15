Каждая вторая компания в Петрозаводске собирается дарить новогодние подарки детям сотрудников

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос менеджеров по персоналу из города.

Новогодние подарки клиентам и партнерам будут вручать только 3 компании из 10, зато организаций, готовящих сюрпризы сотрудникам и их детям, в этом году больше, чем когда-либо. Таковы результаты опроса SuperJob.

Так, подарки сотрудникам будет дарить на Новый год каждая седьмая компания (14%), их детям — каждая вторая (48%), а в каждой пятой организации (22%) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других.

А вот на корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить: в этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 30% организаций.

Судя по комментариям, самые популярные новогодние бизнес-подарки — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже вручают наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги.