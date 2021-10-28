Каждому лесному инспектору в Карелии полагается треть служебной машины

Рослесхоз утвердил нормативы обеспеченности регионов техникой и оборудованием для патрулирования лесов.

Федеральное агентство лесного хозяйства издало приказ, который утвердил нормативы обеспеченности российских регионов техникой и оборудованием, необходимыми для патрулирования лесов. Нормативы определены из расчета обеспеченности одной штатной единицы.

Согласно приказа Рослесхоза каждый лесной инспектор Карелии должен быть обеспечен третью транспортного средства, пятой частью лодки или катера и шестой частью беспилотника. При этом на одного лесного инспектора в республике должно приходиться один видеорегистратор и две фотоловушки или звуковых радара.