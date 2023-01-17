В России впервые за много лет сократилось число зарегистрированных легковых автомобилей

Сразу в нескольких регионах России впервые за много лет сократилась число зарегистрированных легковушек — эксперты связывают это с разными причинами.

Парк легкового автотранспорта в Москве, Московской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах впервые за много лет сократился в 2022 году, следует из отчетности ГИБДД. При этом в Тюменской области, Татарстане и Приморском крае количество зарегистрированных машин, наоборот, выросло. В среднем по стране темпы прироста личного автотранспорта снизились в три-четыре раза по сравнению с показателями двух-трехлетней давности. Опрошенные издательством «Коммерсантъ» эксперты связывают это как с общим падением продаж на автомобильном рынке, так и с отъездом россиян из страны в 2022 году.

Изучив статистический раздел сайта Госавтоинспекции, «Ъ» обнаружил: по итогам 2022 года в органах ГИБДД было зарегистрировано 60,45 миллиона механических транспортных средств. Это всего на 312 тысяч (или 0,5%) больше, чем насчитывалось в 2021 году. В 2019–2021 годах, отметим, автопарк уверенно рос на 1,4–1,9% ежегодно.

К концу 2022 года в стране было зарегистрировано 50,6 миллиона легковых машин.

В Москве в 2022 году впервые была зафиксирована убыль легкового парка: количество зарегистрированных в ГИБДД авто сократилось на 16,6 тысячи, составив 4,13 миллиона.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что автомобилей в регионах становится меньше только на бумаге. В действительности многие автовладельцы снимают машины с учета и продолжают на них ездить (транспортные средства исчезают из баз ГИБДД и больше не отражаются в отчетности). «Люди сейчас пытаются экономить на штрафах с камер, ОСАГО, транспортном налоге, — пояснил он „Ъ“.— Поэтому, к примеру, в Москве из-за огромного количества камер наблюдается такое серьезное сокращение зарегистрированных легковых машин». Встречи с инспектором ГИБДД, считает Антон Шапарин, таких водителей не пугают.

Но президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает такую версию маловероятной. Если водитель не сдает номера в ГИБДД при прекращении регистрации, то они объявляются в розыск. При проверке такой машины инспектором оформляется материал за управление с подложными госрегзнаками (чревато лишением прав до полугода). Поэтому господин Травин склоняется к другой версии: он напоминает, что в прошлом году многие россияне покинули страну из-за начала военной операции и объявления частичной мобилизации. Многие пересекли границу на своих автомобилях, предварительно сняв их с учета, чтобы пользоваться ими на новом месте.