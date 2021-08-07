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Что искали в интернете жители Карелии в июле?

Новости. Общество
15:50, 09 Августа 2021

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Каждый месяц OPTIMIZER дает статистику по самым популярным запросам в интернет от жителей Карелии.

Июль не стал исключением для статистики запросов, за которыми следит OPTIMIZER. Какие темы прошлого месяца стали самыми значимыми, читайте в статье.

Аномально жаркое лето в Карелии в этом году повлекло за собой лесные пожары, очаги которых с каждым днем увеличивались. Власти Карелии ввели ЧС, а жители республики были крайне взволнованы опасностью, ведь пожар двигался и на населенные пункты. Весь июль жители Карелии отслеживали карту пожаров в реальном времени. Количество запросов в интернет на тему «пожар» превышает 58 тысяч.

К концу июля пожары начали отступать, а в Токио начались Олимпийские игры 2020, которые были перенесены из-за пандемии. Более 20 тысяч запросов в интернет от жителей Карелии о результатах и прямых трансляциях. А ведь Олимпийские игры — действительно захватывающее зрелище. Под трансляцию не грех и вкусной еды заказать!

Кстати июль может похвастаться большим количеством запросов о доставке Суши — более 25 тысяч. Да и чему удивляться, впрочем: отличная июльская погода — редкость для Карелии, поэтому вся республика наслаждалась прогулками, купанием в водоемах и дачным отдыхом, тут уж не до готовки. Многие даже решили отправиться в путешествие: около 7,5 тысяч запросов популярного сервиса по поиску попутчиков.

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