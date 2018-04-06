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Новости. Общество
10:10, 06 Апреля 2018

Каждый шестой житель Карелии едва сводит концы с концами

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Численность населения Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году достигла 17,5% от общего количества жителей республики.

Это следует из материалов Карелиястата об основных социально-экономических показателях Карелии за 2013-2017 годы.

Доля населения, живущего ниже черты бедности, росла в течение всего этого периода, особенно, после 2014 года.

Подробнее - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-04-06 11:15:57
Если не пить водку, то и плакаться в жилетку не надо. Две горсти простой еды хватает на день.
goo
2018-04-06 11:38:24
кир, за коммунальные услуги мамка платит?
Женя
2018-04-06 11:35:51
Кир, проживите на пенсию 14 600 руб. в месяц, из надо еще заплатить коммуналку.
Бриг
2018-04-06 10:35:37
Эти , каждый шестой , видно увлеклись ростом производительности труда и забыли про свои доходы .
Гость
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