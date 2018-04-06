Каждый шестой житель Карелии едва сводит концы с концами

Численность населения Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году достигла 17,5% от общего количества жителей республики.

Это следует из материалов Карелиястата об основных социально-экономических показателях Карелии за 2013-2017 годы.

Доля населения, живущего ниже черты бедности, росла в течение всего этого периода, особенно, после 2014 года.

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