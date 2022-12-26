«Каждый такой дом — это победа»: спикер парламента Карелии вручил ключи от новых квартир в Пиндушах

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович принял участие в церемонии вручения новоселам ключей от квартир в доме, построенном в поселке Пиндуши по программе расселения аварийного фонда.

В ходе рабочей поездки в Медвежьегорский район Элиссан Шандалович побывал на церемонии вручения ключей новоселам от пятиэтажного дома в поселке Пиндуши. О этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Что и говорить, дом современный, добротный и радует глаз! В нем 70 квартир, куда заселятся более 130 человек из Пудожского и Медвежьегорского районов. Символично, что сегодняшнее приятное событие для моих земляков случилось в канун новогодних праздников. Новоселье, новая жизнь, новые впечатления. Желаю новоселам счастья и только приятных хлопот!», — пишет спикер Заксобрания республики.

Шандалович отметил, что всего, а рамках программы в Карелии расселено уже 2200 квартир, на очереди еще порядка 1600 квартир.

«В бюджете республики на 2023 год необходимые средства на расселение ветхого и аварийного фонда предусмотрены — более 800 млн рублей. На самом деле, каждый такой дом — это определенная победа. Строятся еще дома в Петрозаводске, Суоярви, Сортавале, Шуе, Янишполе, Кондопоге», — сообщил председатель Законодательного собрания республики.

Элиссан Шандалович поблагодарил компанию-застройщика, одного из лидеров строительной отрасли Карелии — «КСМ» и лично ее руководителя Николая Ивановича Макарова за качественную и профессиональную работу.

«Также выражаю благодарность Министру строительства республики Виктору Викторовичу Россыпнову и, прежде всего, Главе Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову, благодаря настойчивости которого программы переселения в регионе планомерно реализуются», — отметил спикер.