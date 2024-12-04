Каждый третий работающий житель Петрозаводска из десяти конфликтует с коллегами из-за графика отпусков

Как показал опрос, который провел SuperJob работающие петрозаводчане рассказали о конфликтах из-за графика отпусков.

Женщины ссорятся из-за отпусков чаще мужчин. Ссор из-за отпусков меньше в молодых коллективах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие экономически активные горожане из Петрозаводска.

32% работающих петрозаводчан рассказали о возникающих конфликтах между коллегами из-за графика отпусков: в каждом шестом коллективе улаживать их получается только у кадровиков или руководства. Если споры возникают, то в 8 из 10 случаев (78%) это касается планирования отдыха в летний период.



У 64% петрозаводчан на работе нет разногласий с коллегами из-за отпусков. Чем моложе работники, тем реже они сталкиваются со ссорами по данному поводу. Мужчины о разногласиях рассказывали чуть реже, чем женщины.