Каждый второй житель Петрозаводска не одобряет романы между руководителями и подчиненными

Как сотрудники и представители компаний в столице Карелии относятся к служебным романам, выяснили специалисты.

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди жителей Петрозаводска про отношения между сослуживцами. Они выяснили, что романтику в отношениях руководителей и подчиненных раскритиковали 62% представителей компаний. Среди рядовых сотрудников связь руководителей и подчиненных осудили 56% респондентов.

По мнению 45% HR-менеджеров, служебные романы между коллегами отрицательно сказываются на работе. В том, что чувства между коллегами никак не влияют на работу, уверен каждый четвертый работодатель – 24%. О служебных романах между руководителями и работниками такого же мнения придерживаются лишь 10% петрозаводчан.

Позитивную оценку влияния чувств между коллегами на их работу дали лишь 8% HR-менеджеров, 5% положительно оценили романы сотрудников, стоящих на разных ступенях иерархической лестницы.

Примерно те же тенденции прослеживаются и в ответах петрозаводчан, имеющих стаж работы: к романам между коллегами они относятся в целом более лояльно, чем к отношениям между начальством и подчиненными. В том, что возникшие чувства между сослуживцами вредят общему делу, уверены 40%. Не видят взаимосвязи между романами и качеством работы, если речь идет о коллегах, — 20%, если о начальстве и подчиненных, — 14%. И лишь по 7% опрошенных уверены в том, что романтика как между сослуживцами, так и в парах начальства и подчиненных, идет на пользу делу.

Чаще всего в поддержку служебных романов высказываются те, у кого есть подобный романтический опыт.