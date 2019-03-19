Кемский и Беломорский районы получат деньги в рамках развития Соловецкого архипелага

В указ президента РФ "О создании фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага" внесены важные для Карелии изменения.

"В результате эффективного взаимодействия правительства Карелии с федеральным центром внесены изменения в указ президента "О создании фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага", в соответствии с которыми фонд обеспечивает проведение и финансирование работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур не только на территории Соловецкого архипелага, но и на отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о работах по реконструкции и капитальному ремонту объектов указанных инфраструктур, а также объектов жилищного фонда и работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Таким образом, не только Соловецкий архипелаг, но и Кемский и Беломорской районы республики, получат финансовую поддержку фонда.

О развитии данных районов, через которые большинство туристов отправляются на Соловецкий архипелаг, глава Карелии говорил на заседании патриаршего попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря.

Парфенчиков назвал перечень мероприятий, подготовленных карельским правительством. Среди них – проекты по развитию инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта в городах Беломорск и Кемь, которые в настоящий момент являются входными воротами архипелага.

По данным информационного туристского центра Карелии, самый короткий путь на Соловки лежит через Кемь и Беломорск, откуда по Белому морю с июня по август отправляются пассажирские суда.