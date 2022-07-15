Кеша, Тучка и Лисичка обошлись нарушителям авторских прав в 9 тысяч рублей

За продажу контрафактных игрушек с незаконным использованием изображений заплатят компенсацию в 9 тысяч рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Олонецкого районного суда.
Правообладатель «Кеши», «Тучки» и «Лисички» ООО «Н» подал в Олонецкий районный суд иск к продавцу контрафактных игрушек с изображением этих персонажей.
В подтверждение истец предоставил чек к покупке «вещественных доказательств» и каталог изображений — объектов интеллектуальной собственности — «Ми-ми-мишки».
За каждую мультяшку компания просила компенсацию в 10 тысяч рублей, но суд обязал ответчика выплатить 3 тысячи рублей за игрушку.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание