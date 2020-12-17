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Киберполиция появится в структуре МВД России

Новости. Общество
20:40, 18 Декабря 2020
фото: © Fotolia / Andrey Popov
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МВД России создает в своей структуре киберполицию, соответствующее решение уже принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым.

Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, пишет ТАСС.

"Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников", - сказал он.

Зубов также отметил, что в условиях пандемии коронавируса общий уровень преступности в России остался прежним, но в разы выросло число киберпреступлений.

"За период коронавируса у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде резко выросла. По целому ряду причин - это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом. И мы в определенной мере можем говорить о том, что длительное время мы все, все наше общество, молодежь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана", - сказал он.

В начале этого года сообщалось, что в следственном департаменте МВД создали подразделения по борьбе с IT-преступлениями. Эта мера стала необходимой, так как полицейским следователям все чаще приходится расследовать преступления такого рода, отметили в ведомстве.

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