"Километр здоровья" в День защиты детей

Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства приняли участие в городском фестивале бега под названием "Километр здоровья". Начиная с марта, на стадионе "Юность" такой забег проводится ежемесячно первого числа.

А организовал нашу команду студент-первокурсник Михаил Константинов, обучающийся по специальности "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование", постоянный участник соревнований по бегу на различные дистанции.

"В фестивале бега участвую с самого начала, – рассказал Михаил. – На этот раз я пробежал всего лишь на 1 секунду хуже, чем в прошлом месяце. Очень сложно удерживать высокий темп в течение такого короткого промежутка времени. Буду работать над скоростной выносливостью и через месяц постараюсь показать результат лучше. Спасибо ребятам из техникума, что пришли и пробежали вместе со мной".

А ещё Михаил – отличный "игровик".

Совсем недавно, он участвовал в товарищеском матче по волейболу между командой техникума и командой Молодежного Совета "РКС-Петрозаводск".

Организаторов встречи очень порадовало, что основную часть команды партнеров составили выпускники техникума разных лет. Все они, как и Михаил, обучались по специальности "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование", и сегодня работают по специальности в АО "ПКС – Тепловые сети".

Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.

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