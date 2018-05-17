Кинематограф в Карелии будут субсидировать

Министерство культуры Карелии готовит проект закона о поддержке местного кинематографа, одна из целей которого создать нормативно-правовую базу для субсидирования производства фильмов в Карелии.

Об этом сообщил министр культуры республики Алексей Лесонен на заседании комитета по образованию и культуре парламента Карелии.

По его словам, предполагается, что отбором заявок от местных кинематографистов будет заниматься специальная кинокомиссия.

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