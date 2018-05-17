Кинематограф в Карелии будут субсидировать

По теме
Загрузка...
Министерство культуры Карелии готовит проект закона о поддержке местного кинематографа, одна из целей которого создать нормативно-правовую базу для субсидирования производства фильмов в Карелии.
Об этом сообщил министр культуры республики Алексей Лесонен на заседании комитета по образованию и культуре парламента Карелии.
По его словам, предполагается, что отбором заявок от местных кинематографистов будет заниматься специальная кинокомиссия.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
14.05.2018, 16:27
13.05.2018, 10:00
12.05.2018, 09:06
15.05.2018, 10:37
10.05.2018, 12:06
Аналитика
16.05.2018 13:17
Политкухня
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
14.05.2018 12:01
11.05.2018 13:52
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
Чтиво
14.05.2018 15:08
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.
12.05.2018 09:37
10.05.2018 13:26
Медиа
16.05.2018 10:03
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии