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Новости. Общество
15:49, 13 Мая 2019
фото: Ольга Гоккоева

Кинематографисты собираются устроить пожар в исторической деревне Карелии

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Жители Кинермы потребовали от республиканских и районных властей защитить от огня одну из самых красивых деревень России.

Жители карельской деревни Кинерма обеспокоены планами кинематографистов устроить пожар вблизи исторического населенного пункта. В настоящее время на поле, расположенном примерно в двухстах метрах от ближайшего жилого дома, возводятся деревянные декорации, которые предполагается сжечь во время съемок фильма-катастрофы про подвиг пожарных.

"Вся территория деревни имеет статус охраняемой территории. Историческое поселение также входит в Ассоциацию "Самые красивые деревни России". На территории находится 10 памятников архитектуры. Наша деревня представляет не меньшую ценность, чем музей под открытым небом "Кижи". Мы уже более 20 лет сохраняем свою деревню. Но все эти труды могут исчезнуть из-за возможной халатности в считанные часы",  - такое обращение направила жительница деревни Кинерма Ольга Гоккоева руководству министерства культуры Карелии, республиканского комитета охраны памятников, главам Пряжинского национального района и Ведлозерского сельского поселения, к которому относится историческая деревня.  

Как отметила Ольга Гоккоева, в деревне нет водоема, и если во время съемок возникнет чрезвычайная ситуация, кинематографистам не поможет справиться с огнем даже пожарная машина. В населенном пункте невозможно осуществить дополнительный забор воды.

По словам Ольги Гоккоевой, съемки пожара в окрестностях Кинермы намерена устроить Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова. По замыслу авторов фильма, главными героями ленты станут шестеро пожарных, которые спасают от огня маленькую деревню.  

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Комментарии

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zanoza
2019-05-13 16:34:27
Как думаете, защитят деревеньку власти от возможного пожара? Я сильно сомневаюсь, процесс уже пошёл и никто его останавливать не станет. Будут ли приняты меры усиленной пожарной безопасности, тоже не понятно. Остаётся только молиться.
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