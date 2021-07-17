Кинолог сообщил, как правильно выбрать породу собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно подойти к вопросу выбора породы щенка.

«Выбор породы будущей собаки — это одно из важнейших решений для собаковода. От этого будет зависеть дальнейшая совместная жизнь питомца и хозяина. К этому выбору стоит отнестись максимально серьезно и обдуманно. Не выбирайте собаку под влиянием моды или ориентируясь только на внешний вид. Грамотный подход к выбору породы поможет вам избежать проблем в будущем», — сказал он РИА Новости.

Во-первых, рассказал Голубев, будущий хозяин должен задать себе вопрос: «Зачем мне нужна собака?» Собака может понадобиться для совместных прогулок, для охраны дома или занятий спортом, для уютных вечеров или выставочной деятельности. При выборе породы кинолог советует воспользоваться всевозможными ресурсами, в которых подробно описаны породы собак.

«Дело в том, что нельзя забывать о функции, для выполнения которой создавалась порода. Не нужно заводить басенджи, если вы не планируете многочасовые прогулки и совместные тренировки на улице. Собаке будет тяжело без активностей, она будет выплескивать свою энергию дома, занимаясь порчей мебели или вашей обуви. Для спокойной жизни выбирайте породу, представитель которой с радостью разделит с вами вечера перед телевизором», — сказал он.

Если будущий хозяин предпочитает проводить с питомцем время на диване, его выбор — мопс. Если интересно много заниматься с собакой — подойдет бордер-колли или австралийская овчарка. «Энергичные собаки с высокой потребностью в физической активности могут стать отличными напарниками хозяину-спортсмену. Например, бельгийская овчарка или сибирский хаски не просто с радостью разделят ваш интерес к физическим нагрузкам, они будут в них нуждаться», — сказал Голубев.

Во-вторых, кинолог советует обратить внимание на размер семьи, наличие детей. Некоторые собаки лучше ладят с детьми, другим требуется меньше внимания и назойливости со стороны окружающих. «Выбирая миниатюрную и хрупкую собаку в семью с маленьким ребенком, нужно понимать, что все игры должны быть под контролем взрослого: ребенок может случайно навредить питомцу. Некоторые заводчики миниатюрных собак-компаньонов, таких, например, как чихуахуа или русский той, опасаются отдавать питомцев в семью с детьми дошкольного возраста. Они всегда предупреждают будущих владельцев, что с этими собаками нужно быть особенно внимательным и аккуратным», — рассказал кинолог.

В-третьих, порода зависит от жилищных условий хозяина. Жизнь с крупной собакой в малогабаритной однокомнатной квартире может быть проблемой, отмечает Голубев.

«Едва ли сенбернару и вам будет уютно вместе в маленькой студии. Также подумайте о местах рядом с домом, в которых вы можете гулять с собакой: есть ли рядом хороший парк или вам придется каждый раз добираться туда на транспорте или, может, у вас большой двор, где будет комфортно проводить время с собакой», — сказал кинолог.

В-четвертых, необходимо реально оценить свои возможности: есть ли необходимое время на прогулки с хаски, достаточно ли опыта для воспитания кавказской овчарки, имеются ли временные и финансовые ресурсы на экзотические породы, требовательные к условиям содержания. «Как только собака появится у вас в доме, на вас ляжет ответственность за жизнь, здоровье и благополучие питомца. Вы также должны отдавать себе отчет в том, что вам необходимо заниматься воспитанием собаки, не забывая о комфорте окружающих. Заранее подумайте, сколько времени вы сможете выделять для прогулок, какую сумму вы планируете тратить на уход и корм для питомца. Принимайте решение только оценив свои ресурсы», — сказал Голубев.

Определившись с породой, кинолог советует не спешить с покупкой, а посетить выставки, пообщаться с владельцами и заводчиками.