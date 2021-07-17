Реклама
Прислать новость
Облако дыма вновь надвигается на Петрозаводск 3
Сегодня 13:07
Возгорание леса произошло в Кондопожском районе Карелии 1
Сегодня 16:24
Огонь уничтожил дачу на острове в Карелии (ФОТО)
Сегодня 11:14
Появились кадры с места разрушительного лесного пожара в Карелии (ВИДЕО) 5
Сегодня 10:45

Кинолог сообщил, как правильно выбрать породу собаки

Новости. Общество
21:20, 17 Июля 2021
фото: pixabay.com / dandarnell

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно подойти к вопросу выбора породы щенка.

«Выбор породы будущей собаки — это одно из важнейших решений для собаковода. От этого будет зависеть дальнейшая совместная жизнь питомца и хозяина. К этому выбору стоит отнестись максимально серьезно и обдуманно. Не выбирайте собаку под влиянием моды или ориентируясь только на внешний вид. Грамотный подход к выбору породы поможет вам избежать проблем в будущем», — сказал он РИА Новости.

Во-первых, рассказал Голубев, будущий хозяин должен задать себе вопрос: «Зачем мне нужна собака?» Собака может понадобиться для совместных прогулок, для охраны дома или занятий спортом, для уютных вечеров или выставочной деятельности. При выборе породы кинолог советует воспользоваться всевозможными ресурсами, в которых подробно описаны породы собак.

«Дело в том, что нельзя забывать о функции, для выполнения которой создавалась порода. Не нужно заводить басенджи, если вы не планируете многочасовые прогулки и совместные тренировки на улице. Собаке будет тяжело без активностей, она будет выплескивать свою энергию дома, занимаясь порчей мебели или вашей обуви. Для спокойной жизни выбирайте породу, представитель которой с радостью разделит с вами вечера перед телевизором», — сказал он.

Если будущий хозяин предпочитает проводить с питомцем время на диване, его выбор — мопс. Если интересно много заниматься с собакой — подойдет бордер-колли или австралийская овчарка. «Энергичные собаки с высокой потребностью в физической активности могут стать отличными напарниками хозяину-спортсмену. Например, бельгийская овчарка или сибирский хаски не просто с радостью разделят ваш интерес к физическим нагрузкам, они будут в них нуждаться», — сказал Голубев.

Во-вторых, кинолог советует обратить внимание на размер семьи, наличие детей. Некоторые собаки лучше ладят с детьми, другим требуется меньше внимания и назойливости со стороны окружающих. «Выбирая миниатюрную и хрупкую собаку в семью с маленьким ребенком, нужно понимать, что все игры должны быть под контролем взрослого: ребенок может случайно навредить питомцу. Некоторые заводчики миниатюрных собак-компаньонов, таких, например, как чихуахуа или русский той, опасаются отдавать питомцев в семью с детьми дошкольного возраста. Они всегда предупреждают будущих владельцев, что с этими собаками нужно быть особенно внимательным и аккуратным», — рассказал кинолог.

В-третьих, порода зависит от жилищных условий хозяина. Жизнь с крупной собакой в малогабаритной однокомнатной квартире может быть проблемой, отмечает Голубев.

«Едва ли сенбернару и вам будет уютно вместе в маленькой студии. Также подумайте о местах рядом с домом, в которых вы можете гулять с собакой: есть ли рядом хороший парк или вам придется каждый раз добираться туда на транспорте или, может, у вас большой двор, где будет комфортно проводить время с собакой», — сказал кинолог.

В-четвертых, необходимо реально оценить свои возможности: есть ли необходимое время на прогулки с хаски, достаточно ли опыта для воспитания кавказской овчарки, имеются ли временные и финансовые ресурсы на экзотические породы, требовательные к условиям содержания. «Как только собака появится у вас в доме, на вас ляжет ответственность за жизнь, здоровье и благополучие питомца. Вы также должны отдавать себе отчет в том, что вам необходимо заниматься воспитанием собаки, не забывая о комфорте окружающих. Заранее подумайте, сколько времени вы сможете выделять для прогулок, какую сумму вы планируете тратить на уход и корм для питомца. Принимайте решение только оценив свои ресурсы», — сказал Голубев.

Определившись с породой, кинолог советует не спешить с покупкой, а посетить выставки, пообщаться с владельцами и заводчиками.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске
13.07.2021, 12:37
«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции

Аналитика

16.07.2021 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 6
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 4
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»