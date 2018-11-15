Кинологи из России и Финляндии нашли "наркотики" на вокзале в Петрозаводске

На железнодорожном вокзале Петрозаводска прошли совместные практические занятия, сообщили в МВД.

В мероприятии на железнодорожном вокзале Петрозаводска приняли участие сотрудники Центра кинологической службы петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, Карельской таможни и Таможни Финляндии.

Во время тренировок специалистам - кинологам со своими питомцами предстояло найти наркотические средства у человека, в ручной клади, а также денежные знаки на человеке. Все служебные собаки успешно справились с заданиями и нашли все закладки.

Финские специалисты показали отличную работу своих собак по обнаружению денег на человеке.

В завершение участники встречи обсудили вопросы, касающиеся методик дрессировки и применения собак в служебной деятельности.