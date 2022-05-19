Кинотеатр «Мираж. Синема» в ТРЦ «Тетрис» открывается после технического перерыва

Короткий перерыв в работе кинотеатра был связан с подготовкой в нем мероприятий, приуроченных ко дню рождения «Тетриса», который отмечается сегодня.

Как пояснила управляющая ТРЦ «Тетрис» Светлана Малегина, несмотря на то, что российский кинопрокат сегодня переживает непростой период, закрытие кинотеатра «Мираж. Синема» в торговом центре в ближайшее время не ожидается.

— У нас было техническое закрытие кинотеатра в рамках подготовки к мероприятиям, которые пройдут в торговом центре в пятницу и субботу, 20 и 21 мая. У «Тетриса» — день рождения, мы отмечаем 11 лет с момента открытия и подготовили большую программу для горожан.

Ко дню рождения мы проводим мероприятия, организованные совместно с Корпорацией развития республики. Проект собирает вокруг себя творческих людей. Это наши карельские ремесленники, художники, музыканты, фотографы, которые смогут демонстрировать свое творчество на площадках «Тетриса». Все это называется «Креативная Карелия».

По словам Светланы Малегиной, на 5 этаже, на всей территории кинотеатра «Мираж. Синема» вместо традиционных киноафиш посетители увидят картины карельских художников. Для монтажа картин и подготовки к другим мероприятиям, и потребовалось короткое закрытие кинопоказа.

В кинотеатре также запланированы два концерта с участием музыкантов Петрозаводской государственной консерватории.

В пятницу, 20 мая кинотеатр в «Тетрисе» уже будет работать, в нем можно будет посмотреть и замечательные произведения карельских художников, и фильмы.

Подробнее о том, как работают торговые центры в новых условиях, читайте в большом интервью руководителя «Тетриса».