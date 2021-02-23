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Кинотеатр под рукой: за год аудитория видеосервиса Wink в Карелии выросла более чем в 6 раз (18+)

Новости. Экономика
10:20, 24 Февраля 2021
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К первому кварталу 2021 года количество пользователей Wink в Карелии достигло 16,5 тысячи.

За год активная аудитория видеосервиса "Ростелекома" в регионе выросла более чем в 6 раз.

Лидерами по числу просмотров среди карельских зрителей за последние месяцы стали мультфильм "Тролли. Мировой тур" (6+), анимационно-игровой фильм "Соник в кино" (6+), а также биографическая комедийная драма "Необыкновенная история на Рождество" (12+). Кроме того, жители республики чаще всего отдавали предпочтение сериалам "Чики" (18+), "Друзья" (16+) и "Ходячие мертвецы" (18+).

Среди аудиокниг наибольшей популярностью у абонентов из Карелии пользовались рассказы А.П. Чехова в прочтении Валентина Гафта, а также "Таинственный остров" Жюля Верна (12+) и роман российской писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" (16+). Раздел аудиокниг в Wink появился благодаря партнерству с "ЛитРес" — крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг в России и странах СНГ.

"За прошедший год аудитория нашего сервиса Wink значительно выросла. "Ростелеком" активно работал над тем, чтобы предоставить людям, по понятным причинам проводившим большое количество времени дома, самый разнообразный контент. У нас появились познавательные программы и экскурсии, видеоуроки для занятий фитнесом, большой раздел с аудиокнигами и многое другое. Отмечу и то, что исследование запросов наших клиентов помогло внедрить новый подход к формированию подписок. Был запущен тариф-конструктор “Трансформер”, который можно самостоятельно формировать из любимых каналов, фильмов и сериалов. Всего за полгода с момента появления эта подписка вышла на первое место по популярности среди пользователей Wink", – сказал директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Маниев.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru).

Помимо видеоконтента и аудиокниг, в сервисе также представлены караоке и облачные игры, а управлять Wink можно не только вручную, но и с помощью голосового помощника "Маруся" и умной колонки "Капсула".

Подробная информация о видеосервисе Wink доступна на сайте компании.

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