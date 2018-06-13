Кинотеатр в Петрозаводске сорвал бесплатный показ мультфильма в День России

Из-за технического сбоя был отменен бесплатный показ мультипликационного фильма в кинотеатре "Премьер"

Зрители мультфильма, специально приехавшие на сеанс вместе с детьми, оставили свои жалобы в паблике кинотеатра в соцсети "Вконтакте". По их словам, запланированный сеанс не состоялся.

"12 июня приехали с внуками на бесплатный просмотр мультфильма. Сеанс в 11-10. Полный зал зрителей. В результате сеанс не состоялся. Ждали, что кто-нибудь объяснит причину и принесет извинения. Но, видимо, раз бесплатно, то можно все исполнить" спустя рукава",- возмущается одна из посетительниц кинотеатра.

"Просто ужасное отношение к людям! Приехали сегодня с ребёнком специально на сеанс, прождали 40 минут, сеанс не показали. К нам даже никто не вышел, чтобы объяснить ситуацию, а про извинения и вовсе говорить не приходится. Ребёнок расстроился из-за неоправданных ожиданий",- пишет в паблике еще одна клиентка "Премьера".

В комментариях на возмущенные отзывы директор государственного Центра культуры Карелии "Премьер" Андрей Редькин объяснил ситуацию техническим сбоем и пообещал компенсировать неудобства.

"Приносим свои извинения, произошел технический сбой из-за скачка напряжения в сети, потребовалось вызывать технического специалиста. В качестве компенсации предлагаем вам посетить любой другой сеанс бесплатно + попкорн в подарок",- сообщили Редькин.

Ранее кинотеатр "Премьер" приглашал зрителей на бесплатные сеансы двух отечественных картин – анимационного фильма для детей и приключенческого фильма. Оба показа должны были состояться 12 июня, в День России.