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Кинотеатры, выставки, бассейны: что еще могут открыть в Карелии в июле

Новости. Общество
14:59, 17 Июня 2020
фото: Алексей БУЛАТОВ/ural.kp.ru
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Министерство экономического развития Карелии разъяснило, с каких видов деятельности в июле могут быть сняты ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

О возможности отмены запрета для 6 отраслей ранее сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Родионов.

Минэкономразвития предоставило перечень этих 6 сфер бизнеса по Общероссийскому классификатору видов экономическое деятельности (ОКВЭД).

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами.

Деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14).

Полный перечень читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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