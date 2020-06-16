Кинотеатры, выставки, бассейны: что еще могут открыть в Карелии в июле

Министерство экономического развития Карелии разъяснило, с каких видов деятельности в июле могут быть сняты ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

О возможности отмены запрета для 6 отраслей ранее сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Родионов.

Минэкономразвития предоставило перечень этих 6 сфер бизнеса по Общероссийскому классификатору видов экономическое деятельности (ОКВЭД). Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами. Деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14). Полный перечень читайте в интернет-газете "Вести Карелии".