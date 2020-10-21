Киоски, простоявшие много лет в центре Петрозаводска, снесут как незаконные (ФОТО)

Администрация Петрозаводска демонтирует киоски на проспекте Ленина, улице Антикайнена и Сорокской как незаконные стационарные объекты.

Мэрия Петрозаводска разместила на официальном сайте предупреждение о демонтаже незаконно установленных объектов в Центре и Первомайском районе.

Речь идет об одном гараже, контейнере и четырех киосках, которые снесут до 6 ноября.





По информации мэрии, сносу подлежат гараж, контейнер и два киоска возле дома № 37А на проспекте Ленина.

Ещё два киоска демонтируют на Первомайском проспекте в районе остановки "ул. Сорокская"и у дома № 38 на улице Антикайнена.

Земельные участки освободят до 6 ноября.