Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф 800 тысяч рублей

Известный российский режиссер признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Мещанский суд Москвы огласил 26 июня приговор по громкому уголовному делу "Cедьмой студии". Его фигуранты, среди которых оказался известный российский режиссер Кирилл Серебренников, признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и халатности. Сам Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей.

В поддержку режиссера выступили многие деятели российской культуры и общественники. У здания суда, где оглашался приговор, собрались около тысячи человек, которые встретили Кирилла Серебренникова аплодисментами.