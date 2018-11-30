Киркоров станет отцом тройняшек

Москвичка Светлана Софиева заявила на федеральном канале, что ждет тройню от Филиппа Киркорова.

Светлана рассказала, что познакомилась с певцом много лет назад. Долгое время Софиева была только поклонницей, посещала все без исключения концерты кумира. Как-то раз случайно столкнулась с Киркоровым в японском ресторане, вечер закончился в номере роскошного отеля, пишут "Дни.ру".

После бизнесвумен и поп-король стали пересекаться регулярно. Влюбленные всегда встречались в одной и той же гостинице. Женщина пригласила съемочную группу в номер, где, по ее словам, предавалась любовным утехам с Киркоровым

По словам москвички, Филипп, узнав о беременности, испугался и перестал выходить на связь. Светлана несколько раз просила певца о личной встрече. "Он и его охрана, они ни разу не дали мне такой возможности", – посетовала она.

Софиева подала на поп-короля в суд, также написала официальную просьбу на проведение ДНК-экспертизы. Она требует от короля эстрады оплатить ей роды стоимостью 200 тысяч долларов.