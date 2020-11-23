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Внедорожники HAVAL покоряют карельские дороги

Новости. Экономика
12:47, 24 Ноября 2020
фото: © К-Моторс
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В декабре прошлого года в Петрозаводске появился новый дилерский центр HAVAL К-Моторс.

Речь идет об официальном представителе профессионального китайского SUV-бренда HAVAL, который занимается продажей автомобилей, сервисным обслуживанием, а также продажей запасных частей.

Модельный ряд HAVAL в К-Моторс представляет собой линейку автомобилей сегмента SUV: от комфортного и стильного кроссовера  Haval F7 до полноразмерного рамного внедорожника Haval H9. 

Автомобильный бренд  HAVAL – "дочернее предприятие" уже известного многим концерна Great Wall Motor. В Китае HAVAL представлен крупным техническим и испытательным центром, в также несколькими заводами, над строительством которых трудились лучшие европейские инженеры.  Поставщики со всего мира разрабатывают комплектующие для HAVAL, а над стилем автомобилей работают известные дизайнеры. В Китае бренд уже стал самым продаваемым в сегменте SUV, обогнав многих своих именитых конкурентов.

HAVAL не просто зашел на наш российский рынок с новыми автомобилями, но и построил здесь собственный завод полного цикла. Мощность производства в Тульской области достигает 150 тысяч автомобилей в год. Кстати, летом этого года с конвейера завода сошел 10-тысячный автомобиль!

Нельзя обойти стороной доступную ценовую политику бренда. Автомобили HAVAL  обладают более чем умеренной ценой! И это еще одно качество, за которое его так любят автовладельцы.  Например, старт цен на внедорожник  HAVAL  Н5 в базовой комплектации составляет всего 1 299 000 рублей. Такая цена является более чем конкурентной по сравнению с аналогичными автомобилями других марок.

Кроме того, на автомобили HAVAL действуют дополнительные выгоды по программе трейд-ин (в случае, если вы решите обменять свой старый авто на новый), а также  вы можете приобрести новый HAVAL в рассрочку с 0% переплаты*.

На сегодняшний день модельный ряд HAVAL  включает в себя несколько автомобилей, идеально походящих для эксплуатации в наших непростых карельских условиях.  Все они имеют фирменную оптимизацию ходового механизма, панцирную защиту кузова и беспрецедентно стильный дизайн.

HAVAL H5 – автомобиль, в котором всё подчинено практичности и простоте эксплуатации. Он собрал в себе надежность и функциональный комфорт, присущий настоящим рамным внедорожникам, при этом оставаясь стильным и привлекательным.

HAVAL H9 – флагман модельной линейки HAVAL, доступный в семиместном варианте.  Рамный внедорожник, стильный дизайн которого отражает мощь и превосходные ходовые характеристики. Качественные материалы отделки и интеллектуальные технологии обеспечивают владельцу H9 высочайший уровень комфорта.

HAVAL F7 - интеллектуальный  и стильный кроссовер, идеально сочетающий мощность и экономичность. Это современный кроссовер, который реализуется с передним или полным приводом и даже в базовом оснащении радует пользователя богатым набором опций. 

HAVAL F7х – автомобиль, обладающий динамичным спортивным видом кузова и уникальным дизайном интерьера с яркими спортивными акцентами. Он воплощает в себе премиальный комфорт и инновации, доступные каждому.

GWM Wingle 7 - брутальный пятиместный пикап с двухрядной кабиной — для всех, кто предпочитает функциональность и практичность. Дизельный турбированный двигатель, полноприводная трансмиссия, просторный салон и кузов делают этот автомобиль идеальным помощником и надежной рабочей лошадкой.

Чтобы узнать больше о каждом из этих автомобилей и погрузиться в мир интеллектуальных технологий, запишитесь на бесплатный тест-драйв автомобилей HAVAL :

Записаться ВКонтакте https://vk.cc/aCHiNv

Записаться на сайте К-Моторс km.haval.ru/sales/test-drive

Записаться по телефону +7 (8142) 59-33-95.

Дилерский Центр HAVAL К-Моторс находится в г. Петрозаводск по адресу: Лесной пр.55.

Работает ежедневно с 8:30 до 21:00.

*Условия авторассрочки:
Переплата по кредиту – 0%;
Первоначальный взнос — от 0% от стоимости автомобиля;
Срок рассрочки - 12 месяцев и 18 месяцев *;
Возможность льготного платежа, сниженного до трех раз;
Каско оформляется в дилерском центре за наличные на весь срок действия авторассрочки**;
Максимальная сумма рассрочки — 4 900 000 рублей;
Минимальный пакет документов – паспорт гражданина РФ;
Срок рассмотрения менее 1 часа;

Обязательные операции по карте Халва на сумму не менее 10 000 руб. и совершении не менее 5 покупок в месяц**;
Как оформить карту "Халва"?
1.Обратиться с паспортом РФ в официальный дилерский центр HAVAL.
2.Объем лимита карты рассчитывается исходя из счета, выставленного дилерским центром, оплата производится по аналогии со стандартной сделкой по автокредиту.

Получить более подробную информацию о карте "Халва" можно в дилерском центре HAVAL по телефону: (8142) 59-33-95.

* Один ежемесячный платеж   - доплата за рассрочку на 18 месяцев.
** Если клиент не выполняет требование, сумма рассрочки увеличивается на один ежемесячный платеж.

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