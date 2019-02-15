Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе.

Лет тридцать назад любые разговоры о "китайской угрозе" воспринимались жителями российского Севера, и Карелии – в том числе, исключительно сквозь призму известного анекдота: "На финляндско-китайской границе все спокойно". О том, что Китай может появиться в Арктике, а не только у европейских границ, тогда мало кто задумывался. Однако, прогуливаясь по приграничному норвежскому городку Киркенесу, где вечером 13 февраля открылся традиционный фестиваль "Баренц-спектакль", я невольно вспомнил этот старый анекдот, когда увидел на одной из городских улочек яркую вывеску с китайскими иероглифами, красовавшуюся между двумя пограничными столбами – российским и норвежским.

Тема Китая в Арктике оказалась главной на нынешнем фестивале, который всегда был больше, чем театральная сцена. За полтора десятка лет своей истории "Баренц-спектакль" не раз превращался в арену политических и культурологических дискуссий, и, к примеру, два года назад его организаторы устроили даже "суд" над норвежским государством, увлекшимся нефтедобычей в ущерб экологии и интересам коренного населения.

Как рассказала журналистам художественный руководитель "Баренц-спектакля" Хелле Сильехолм, в Норвегии видят огромный интерес Китая к региону.

"Китайский дракон" присматривается в последние годы и к Карелии. Китай стремительно наращивает импорт карельской продукции – целлюлозы, бумаги, пиломатериалов и даже продовольствия. Республиканские власти, которые чуть ли не регулярно принимают китайские делегации и сами ездят в Поднебесную с официальными визитами, отмечают интерес азиатского бизнеса к приграничному региону с довольно богатыми природными ресурсами. Однако никакой стратегии развития отношений с Китаем у республики нет, как нет и общественной дискуссии о развитии самой Карелии.

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