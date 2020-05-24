Китайский портал включил сейды Карелии в топ-10 загадочных мест России

Россия поражает своими бескрайними просторами и великолепными пейзажами, но есть на ее территории немало таинственных мест, пишет крупный китайский портал Sohu.

Как сообщается в статье на www.sohu.com, Россия — самая большая страна в мире. Она поражает своими бескрайними красивейшими полями, лесами, озерами… Но в этой стране есть и несколько мистических мест, которые наука не может объяснить. Сегодня мы вместе с вами отправимся в Россию, чтобы узнать об этих местах.

Расположенные в Карелии Саамские лабиринты возглавили топ-10 загадочных мест России.

"Говорят, что в мире существует около 500 шаманских лабиринтов, 50 из которых находятся в России. Они часто встречаются в прибрежных районах или на берегах рек. Почти все подобные лабиринты имеют религиозное значение, но смысл и цель их строительства определить невозможно. Некоторые предполагают, что эти лабиринты возводились на могилах, чтобы души покойных не могли покинуть место своего упокоения", - отмечается в статье, перевод которой размещен на сайте "ИноСМИ".

Далее в списке — Китовая аллея (Берингово море, остров Итыгран), Кашкулакская пещера в Хакасии, Телецкое озеро в Алтайский горах, Васюганские болота (Западная Сибирь), Гора Холатчахль на Урале, Плещеево озеро в Переславле-Залесском и др.

Ранее "Столица на Онего" писала, что ретропоезд "Рускеальский экспресс" возобновляет поездки в Карелии.