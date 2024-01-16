«Кивач» вошел в тройку лидеров всероссийского рейтинга самых посещаемых заповедников

В Минприроды России подвели итоги посещаемости заповедных территорий со стороны туристов.

Как на своей странице в социальной сети написал глава республики Артур Парфенчиков, среди заповедников страны «Кивач» занял третье место — в прошлом году его посетили почти четверть миллиона гостей.



«Лидером по посещаемости стал Кавказский заповедник, у него первое место, на втором — Дагестанский», — написал Парфенчиков.



Отметим, по данным «Википедии», «Кивач» (карел. Kivaččun luonnonpuisto, фин. Kivatsun luonnonpuisto) — государственный природный заповедник, центральным объектом которого является одноименный водопад.



Заповедник расположен на территории Кондопожского района.



Это один из старейших заповедников России, создан 11 июня 1931 года при Академии наук СССР для охраны природы русского севера.











