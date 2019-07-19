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Новости. Культура
19:13, 19 Июля 2019

Кижи – остров моды, или "Живая пестрядь"

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Известный российский дизайнер Елена Теплицкая раскрасила остров яркими красками.

Гостья показала на острове свою коллекцию дизайнерской одежды, а музей представил традиционные костюмы народов Карелии.

Елена Теплицкая — глава и основатель студии "Теплицкая дизайн", мастер цвета и стиля, создатель интерьеров и авторской одежды, постоянный участник Недели Моды в Москве. А теперь и на острове Кижи!

Елена Теплицкая впервые посетила остров Кижи в прошлом году. Свое восхищение островом он выразила в осеннем модном показе "Кижи кураж" в Петрозаводске. В качестве моделей выступили сотрудники музея "Кижи".

Этим летом Елена Теплицкая решила порадовать своей красочной коллекцией гостей острова Кижи и жителей Кижской волости. Моделями вновь стали сотрудники музея-заповедника "Кижи", их дети и друзья. Среди участников были и те, кто учавствовал в показе прошлого года, и новички. Чтобы зрители могли по достоинству оценить коллекцию, модельер провела несколько репетиций.

Особенность стиля Елены Теплицкой – свобода, экспрессия, весёлая игра тканей и цвета. Это особенно чувствовалось в день показа, когда красочные наряды выглядели особенно ярко на фоне пасмурной погоды. Подиумом стала входная зона музея, аккуратно размеченная самим моделями.

Дефиле началось с показа традиционных костюмов народов Карелии, подготовленных Мариной Гусевой, заведующей сектором изучения и демонстрации традиционных ремесел музея-заповедника "Кижи", затем зрителям предстала "Живая пестрядь" Елены Теплицкой.

Зрители – и гости острова, и местные жители – тепло встречали необычное шоу. Как и положено на показах моды, происходящее непрерывно снимали множество камер. Теперь на острове Кижи есть свой день высокой моды!

Благодарим всех участников этого яркого выступления и, конечно же, ждём Елену Теплицкую в гости снова и снова!

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