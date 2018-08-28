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Новости. Культура
09:20, 28 Августа 2018

Кижи школьнику и студенту ближе

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С понедельника по четверг, а также в воскресенье музей предлагает им экскурсионную программу по специальной льготной цене!

В рамках экскурсионных программ с 1 сентября и до конца навигационного сезона-2018 организованные группы школьников и студентов от 15 человек могут посетить остров Кижи по льготной цене 1650 рублей! В стоимость включён проезд из Петрозаводска до о. Кижи и обратно, входной билет и специальная экскурсия с элементами квеста. 

Ребята пройдут по увлекательному маршруту и попытаются разгадать тайны всемирно известных памятников! А также увезут с собой сувенир, сделанный своими руками. Наглядные «уроки» истории, архитектуры, этнографии – организуйте вашим детям такой незабываемый день!

Забронировать программу или узнать все подробности можно по телефонам: +7 (814 2) 79-98-77, 8-921-224-53-58 или по эл. почте: excur@kizhi.karelia.ru.

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