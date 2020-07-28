"Кижская регата" пройдет в Карелии с ограничениями

На острове Кижи 1 августа состоится традиционная "Кижская регата", сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Гости острова смогут увидеть лодки работы мастеров-судостроителей Заонежья – кижанки, давыдовки, пряжинки – и весельные гонки в трех категориях: "Лодки-кижанки", "Традиционные лодки", "Современные лодки".

Показ лодок начнется в 13.00, старт гонок – в 14.30, награждение победителей – в 16.30.

В силу противоэпидемических ограничений в этом году в гонках и конкурсе мастеров принимают участие, преимущественно, жители Заонежья.