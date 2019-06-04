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Новости. Общество
18:30, 04 Июня 2019

"Кижская зачетка" в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

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Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающиеся по специальности "Архитектура", приняли участие в конкурсе, организованном музеем-заповедником "Кижи".

Открытие конкурса состоялось ещё в День российского студента "Татьянин день". В течение четырех месяцев студенты посещали выставки музея, участвовали в конкурсах, выполнили итоговую работу. Конкурс проходил в двух номинациях: "Индивидуальный посетитель" и "Лучшая студенческая группа". В обеих номинациях студенты техникума добились успеха, благодаря активному участию и творческим работам. В номинации "Лучшая студенческая группа" студенты получили диплом 3 степени, а в индивидуальной номинации победителем стал Дмитрий Бутусов. Его конкурсный плакат был отмечен как лучший и сразу же стал эмблемой фестиваля "Ночь в музее Кижи".

Участники получили ценные призы, а Дмитрий Бутусов еще и уникальную возможность посетить остров Кижи летом бесплатно.

Следует напомнить, что в 2019 году Петрозаводский техникум городского хозяйства осуществляет прием на обучение по специальности "Архитектура" на базе среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета Республики Карелия.

Зачислению на обучение предшествует вступительное испытание в форме рисунка.

С целью подготовки к поступлению в период с 05 по 09 августа организуются подготовительные курсы. Запись на курсы осуществляется по телефону 8(8142)743945 или электронному адресу ptgh@onego.ru.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.

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