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Новости. Культура
15:51, 30 Апреля 2019
фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Кижские звонари выступили в Финляндии на XVIII Московском Пасхальном фестивале

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Звонарь музея "Кижи" Игорь Хутттер и звонарь храма Илии Пророка из Петрозаводска Кирилл Гуреев приняли участие в XVIII Московском Пасхальном фестивале.

В этом году основной площадкой фестиваля стал финский город Котка. С прошлого года частью фестиваля стала Звонильная программа, которая впервые состоялась на острове Кижи весной 2018 года. Фестиваль организован Благотворительным "Фондом Валерия Гергиева".

В этом году Игорь Хуттер и Кирилл Гуреев выступали на звонницах Нового Валаама, церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Лаппеенранте и Никольского собора Котки, исполняя Кижские колокольные звоны и авторские композиции.

Кижские звонари известны своим мастерством далеко за пределами заповедного острова. Их выступления на звоннице часовни Архангела Михаила для туристических групп и на колокольне Кижского погоста во время церковных служб стали неотъемлемой частью неповторимой атмосферы острова Кижи. А в давние времена, во время праздников, в заонежских деревнях колокольный звон был слышен отовсюду — одновременно звучали звонницы, радуя слух, перекликаясь друг с другом и создавая особую музыкальную партитуру Заонежья. В 2014 году в музее-заповеднике "Кижи" был реализован проект "Возрождение утраченных традиций Русского Севера. Колокольная партитура Кижской волости", став важным вкладом в восстановление духовной традиции заонежских деревень.

В 1988 году на острове Кижи зазвучали колокола часовни Архангела Михаила. Спустя 10 лет, в 1998 году, музей-заповедник "Кижи" и Ассоциация колокольного искусства России организовали первый фестиваль, посвященный 10-летию возрождения колокольных звонов на о. Кижи. Второй фестиваль, посвященный 290-летию церкви Преображения Господня, состоялся на острове Кижи в 2004 году. В 2016 году на III фестиваль колокольных звонов съехались ведущие звонари Северо-Запада России, они посетили звонницы на часовнях Кижского ожерелья, дали несколько концертов для туристов и местных жителей на звоннице Кижского погоста, часовнях Спаса Нерукотворного, Михаила Архангела, Трех святителей на острове Кижи. 17–19 июня 2017 года на острове Кижи прошёл IV Фестиваль колокольных звонов. В нём приняли участие ведущие звонари Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Великого Новгорода, музыковеды-кампанологи, учёные, занимающиеся историей колокольного искусства в России и в Республике Беларусь. В 2018 году на острове состоялся пятый фестиваль.

С 20 по 23 июня на острове Кижи состоится VI Фестиваль колокольных звонов. Ожидается участие звонарей из Карелии, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Финляндии.

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