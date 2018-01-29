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Новости. Культура
15:44, 29 Января 2018

Классическая музыка, как саундтрек к хоррору

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В Большом зале Карельской филармонии 3 февраля не будет привычной академической атмосферы.

Звуки, которые, скорее всего, проносятся в сознании человека, задыхающегося от ужаса - вот, что ждет публику этим вечером. Если кто-то, обладающий тонкой душевной организацией, решит испытать себя, резко повысив уровень адреналина посредством музыки, то лучше, чтобы на этот концерт его сопровождал стрессоустойчивый родственник.

По-английски респектабельный микроклимат филармонии нарушит исполнение Концерта для виолончели с оркестром величайшего польского композитора ХХ века Витольда Лютославского, которое состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Солировать будет известнейший виолончелист современности, уже приезжавший с концертами в Петрозаводск, Александр Рамм.

Если вы никогда раньше не сталкивались с произведениями Лютославского и случайно набрели на эту музыку на просторах интернета, то, скорее всего, решите, что слушаете композицию британской Saxon или американской Cheap Trick, только в аранжировке для симфонического оркестра.

Что же это за музыка, которая, одновременно, и завораживает, и наполняет душу ужасом, как предчувствие неизвестной, но грозной опасности?

Родившись в Варшаве на рубеже XIX и XX веков, Витольд Лютославский, как и все его поколение, пережил две мировые войны, немецкую оккупацию, когда, сбежав по дороге в концлагерь, он вынужден был скрываться, работая тапером в маленьких ресторанчиках. Дальше - долгая жизнь под откровенным давлением вкусовых музыкальных предпочтений партийного руководства, не понимавшего и при каждой возможности запрещавшего к исполнению произведения, вошедшие в историю как "музыка ХХ века". Может быть, поэтому музыка Витольда Лютославского так страшна в своем безнадежном бунте?

Кстати, во время написания Концерта, который прозвучит 3 февраля в филармонии, Лютославский часто обращался за советом к Ростроповичу - хотел прочувствовать манеру исполнения на виолончели. А великий виолончелист, в свою очередь, активно изучал новые способы работы пальцев, чтобы суметь сыграть сольную партию, очень сложную, даже для такого виртуоза как он.

Отчасти именно сложность партии виолончели сделала Концерт для виолончели с оркестром Лютославского редкоисполняемым. Только солисты с очень громкими именами берут его в свой репертуар. Петрозаводчанам повезло: если вспомнить, что Александру Рамму часто прочат славу, равную по размаху славе великого Ростроповича, то карельскую публику ждет по-настоящему большое событие в музыкальной жизни.

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