Классы и группы в Карелии продолжают закрываться на карантин из-за коронавируса

Новые случаи коронавирусоной инфекции выявлены в двух классах петрозаводских школ и четырех группах в колледжах.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса перевели один класс в школе №9 и один класс в школе №43 в Петрозаводске. На "дистант" ушли одна группа в колледже технологии и предпринимательства, две группы в автотранспортном техникуме и одна группа в речном училище.

Также на карантин из-за коронавируса вышли две группы в кондопожском детском саду №20 и в детском саду "Светлячок" поселка Новая Вилга.

За сутки завершенных карантинов в образовательных учреждениях нет.

Ранее глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с переводом школ на дистанционное обучение в регионе.