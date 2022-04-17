Классы в 2 школах и группы в 10 детсадах Карелии закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор республики привел статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом за минувшую неделю.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике вырос почти на 3%. Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность 3-х классов в двух петрозаводских школах, а также 10 групп в 8 детсадах Петрозаводска и Беломорского района.

Всего в республике было зафиксировано 4718 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости в целом по Карелии держится на уровне эпидемиологического порога.

Превышение среднего уровня заболеваемости было отмечено в Беломорском, Лоухском, Прионежском, Пряжинском и Костомукшском районах.

В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 2237 случаев ОРВИ и гриппа.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп в Карелии за прошедшую неделю были 22 человека.