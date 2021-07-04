Клещи атаковали более двух с половиной тысяч человек с начала сезона в Карелии

Пятая часть из всех укушенных — дети, сообщили в Роспотребнадзоре по Карелии.

За минувшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 117 человек, из них 22 ребенка. В 2020 году этот показатель был 168 и 21.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 36 обращений, в том числе 3 ребенка (в 2020 году — 75 и 6 соответственно).

Всего с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2631 человек, из них 502 ребенка. В Петрозаводске общее число обратившихся составило 1380, включая 229 детей.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,5% от числа обратившихся, дети — 34,7%; в Петрозаводске эти цифры составили 9,9% и 18,8% соответственно.

В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Карелии провели исследования 2650 клещей на пораженность возбудителями инфекций. С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 2 случая заболевания клещевого энцефалита у взрослых в Питкярантском районе и в Петрозаводске, а также 4 случая клещевого боррелиоза. За прошедшую неделю зарегистрированы 3 случая подозрения на клещевой энцефалит (все в Петрозаводске) и 1 случай подозрения на клещевой боррелиоз (Пудожский район район).