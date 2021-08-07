Клещи покусали 16 жителей Карелии за прошедшую неделю

Один из клещей оказался заражен энцефалитом, сообщили в Роспотребнадзоре по Карелии.

За минувшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 16 человек, среди них двое детей. В 2020 году этот показатель был 64 и 18 соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 11 обращений, в том числе двое детей (в 2020 году — 16 и 10 соответственно).

Всего с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2756 человек, из них 529 детей. В Петрозаводске общее число обратившихся составило 1444 человека, включая 236 детей.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,6% от числа обратившихся, дети — 34,8%; в Петрозаводске эти цифры составили 10,1% и 19,9% соответственно.

За прошедшую неделю зарегистрированы 1 случай клещевого энцефалита и 1 случай клещевого боррелиоза.