Клещи покусали уже несколько десятков человек в Карелии

По теме
Загрузка...
В Карелии 38 человек обратились к медикам с жалобами на укус клеща, свидетельствуют данные республиканского управления Роспотребнадзора.
"С начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратилось 38 человек, в т.ч. 14 детей, что не превышает среднемноголетних значений", - сказано в сообщении управления.
Первое обращение зафиксировано 17 апреля в Олонецком районе.
На сайте ведомства размещены рекомендации, как снять клеща, а также дана информация, где могут провести исследование.
По теме
Выбор читателей
03.05.2018, 12:51
06.05.2018, 22:11
04.05.2018, 06:40
01.05.2018, 11:20
Аналитика
Сегодня 12:16
Политкухня
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
03.05.2018 12:24
03.05.2018 11:22
28.04.2018 11:44
Чтиво
04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
Медиа
Сегодня 12:34
Опрос
Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?
Комментарии