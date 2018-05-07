Клещи покусали уже несколько десятков человек в Карелии

В Карелии 38 человек обратились к медикам с жалобами на укус клеща, свидетельствуют данные республиканского управления Роспотребнадзора.

"С начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратилось 38 человек, в т.ч. 14 детей, что не превышает среднемноголетних значений", - сказано в сообщении управления.

Первое обращение зафиксировано 17 апреля в Олонецком районе.

На сайте ведомства размещены рекомендации, как снять клеща, а также дана информация, где могут провести исследование.