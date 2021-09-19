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Клещи продолжают атаковать жителей Карелии

Новости. Общество
09:24, 21 Сентября 2021
фото: © Алексей Филиппов / ТАСС

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За неделю клещи покусали еще 14 человек, включая троих детей.

По данным Роспотребнадзора Карелии, за прошедшую неделю в медучреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 14 человек, из них 3 детей (2020 год – 33 и 6 соответственно). В Петрозаводске зарегистрировано 5 обращений, дети не пострадали.

За эпидсезон жертвами клещей стали 2863 человека, включая 547 детей (2020 год - 3061 и 792 соответственно). В Петрозаводске в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей обратились 1503 человека, в том числе 246 несовершеннолетних (2020 год - 1172 и 292 соответственно).

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 11 случаев заболевания клещевого энцефалита, 10 случаев клещевого боррелиоза.

Напомним, первое обращение было зарегистрировано 14 апреля. Клещ укусил 61-летнего мужчину в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.

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