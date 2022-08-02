Клещи продолжают атаковать жителей Карелии

За неделю клещи покусали 33 человека, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

За прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 33 человека, включая пятерых детей. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 14 обращений, из них три от маленьких пациентов.

Всего с начала эпидсезона от клещей в Карелии пострадали 2615 человек, из них 542 детей. В Петрозаводске на присасывание клещей пожаловались 1295 человек, включая 246 несовершеннолетних.

Исследования снятых с людей клещей показали, что возбудителями клещевого энцефалита поражены 1,0% из них, клещевого боррелиоза - 29,7%, моноцитарного эрлихиоза - 2,8%, гранулоцитарного анаплазмоза человека - 0,08%.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 9 случаев клещевого боррелиоза и 8 случаев клещевого энцефалита.

В Управлении Роспотребнадзора напомнили, первое присасывание клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля в селе Заозерье Прионежского района. При лабораторном исследовании клеща в Центре гигиены и эпидемиологии были выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

Ранее специалист рассказала, почему в Карелии становится все больше клещей.