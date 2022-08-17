Клещи продолжают кусать жителей Карелии

Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 2710 обращений с жалобами на укусы клещей.

За прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения Карелии с жалобами на присасывания клещей обратились 44 человека, из них которых 7 детей. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 20 обращений, в том числе от одного ребенка, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Всего с начала эпидсезона по поводу присасывания клещей обратились 2710 человек, включая 555 детей. В Петрозаводске зарегистрировано 1340 обращений, в том числе 248 у детей.

При исследовании возбудителем клещевого энцефалита были поражены 1,0% клещей, возбудителем клещевого боррелиоза - 29,7%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза - 2,7%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека - 0,08%.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 12 случаев клещевого боррелиоза и 9 случаев клещевого энцефалита.

Напомним, первое присасывание клеща в 2022 году было зарегистрировано 14 апреля в селе Заозерье Прионежского района. Снятый с мужчины клещ был поражен боррелиозом.