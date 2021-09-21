Клещи продолжают нападать на жителей Петрозаводска, несмотря на осенние холода

За прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения Петрозаводска с жалобами на укусы клещей обратились 5 жителей города.

В районах Карелии за тот же период было зарегистрировано только одно такое обращение.

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала года от укусов клещей в Карелии пострадал 2881 человек — меньше, чем в 2020 году, когда в медицинские учреждения с жалобами обратились 3072 человека.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 10 случаев заражения клещевым боррелиозом.