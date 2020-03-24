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Клиентам Альфа-Банка, потерявшим доход из-за коронавируса, предоставят кредитные каникулы

Новости. Общество
15:50, 24 Марта 2020
фото: Саверкин Александр / ТАСС
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Альфа-Банк объявил о планируемом на середину апреля запуске программы помощи клиентам, которые потеряли возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии.

Об этом сообщила дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям АО "Альфа-Банк" в Северо-Западном федеральном округе Лада Шаманина.

По ее словам, по программе "Кредитный калькулятор" будет предоставляться бесплатная отсрочка по кредитным платежам для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.

Кто и как сможет получить отсрочку по кредиту, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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